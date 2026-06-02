ＪＲＡは６月２日、トラッキングシステム（レースに出走する競走馬のゼッケンにセンサーを装着し、衛星測位により得られた位置情報を低遅延・高頻度で取得することで各馬の走行位置を追跡するシステム）の対象レースを拡大することを発表した。６日（土）から開始する。対象レースはこれまでどおり特別競走、そして新たにメイクデビュー（新馬戦）、障害戦が加わる。各競馬場で１日最大６レースとなる。同システムは２０２３