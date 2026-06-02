スターバックス コーヒー ジャパンは6月5日より、とろけるハニーの甘さとバナナの豊かな風味が贅沢に広がる「ハニー バナナ フラペチーノ」を発売することを発表した。コクのある味わいながらも後味はすっきりとした、初夏にぴったりの一杯だという。ハニー バナナ フラペチーノ○「ハニー バナナ フラペチーノ」のこだわりと贅沢な味わい「ハニー バナナ フラペチーノ」(Tallサイズのみ、持ち帰り:687円、店内利用:700円)は、バナ