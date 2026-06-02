台風6号は鹿児島県の奄美地方を北上しています。台風の接近で雨・風が強まっている屋久島から中継です。屋久島町安房からお伝えします。午前6時ごろから時折、横殴りの雨が降り強い風が吹いています。屋久島ではきょう、これまでに1時間に44ミリの激しい雨や最大瞬間風速29.8メートルを観測しました。また、与論島や徳之島では最大瞬間風速35.5メートルの猛烈な風が吹いています。台風6号はきょう午後、鹿児島県本土に最接近する見