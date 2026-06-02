岐阜市で2日夜、パトカーが追跡していた原付バイクが転倒し、運転していた17歳の少年がケガをしました。警察によりますと、岐阜市西改田で2日午後8時半ごろ、赤信号を無視する2台のバイクを警察官が目撃し、パトカーで追跡しました。パトカーはサイレンを鳴らし、停止を呼びかけながら100mほど追いかけましたが、2台のうち原付1台が単独で転倒し、もう1台は走り去りました。原付に乗っていた岐阜市に住