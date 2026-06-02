Snow Man宮舘涼太（33）が2日、都内でビューティーブランド「レカルカ」新アンバサダー就任発表会に登壇した。宮舘は黒のジャケットにブランドカラーのボルドー色のシャツを合わせて登壇すると、「ご覧ください」と両手を広げてアピール。持ち前のロイヤルオーラで会場を優雅な空気感に包んだ。ターンオーバーの力を信じ、肌のポテンシャルを引き上げる商品。宮舘は2日正午から始まるウェブCMに出演する。自身も商品を使い、「今日