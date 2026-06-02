偽サイトを使ったフィッシング詐欺などインターネット上での犯罪被害を防ぐため、情報セキュリティやITなどを教える石川県内の大学などが「サイバー防犯ボランティア」に任命されました。1日、石川県警本部で行われた「サイバー犯罪ボランティア」の委嘱式。情報セキュリティやITについて教える大学と専門学校など3団体に委嘱状が手渡されました。今後、ボランティアとして、サイバー犯罪防止に向けた啓発