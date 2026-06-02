あきんどスシローは6月1日、新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」を開始することを発表した。これまではアプリ予約等で貯まる「まいどポイント」や、小学6年生以下の子ども向け「だっこずしスタンプカード」を展開していたが、利用者のスタイルに合わせてより自由にスシローを楽しめるよう「スシローポイント」へとリニューアルするとのことだ。新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」○新ロイヤルティプログラム