日本手芸普及協会の石川県内の会員でつくる「キルトリーダーズ石川」の作品展が、2日から金沢21世紀美術館で始まりました。2日から金沢21世紀美術館で始まったパッチワークキルトの作品展。パッチワークキルトは、色や柄が異なる布を縫い合わせて1つの大きな模様を描く手芸の技法で、会場には、24人の会員が手掛けた約200点が展示されています。作品展のテーマは「植物」。 会員が1人1枚制作し