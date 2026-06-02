BTSのVが、女性アイドルグループの再始動を喜んだ。5月30日、BTSの公式YouTubeチャンネル「BANGTANTV」には、「ONE LUCKY DAY l V's VLOG」と題した映像が公開された。【写真】V、“シャワーシーン”公開!?この日、Vはドライブを楽しみながら、最近再始動したアイドルグループSeeYaの楽曲『Love Greeting』を聴くと、「SeeYa先輩たちが再び集まりました。僕は本当にファンなんです」とうれしそうに語った。（画像＝「BANGTANTV」）