俳優マ・ドンソクの父親が逝去した。6月2日未明、イ・ギテさんが死去した。【写真】マ・ドンソクと結婚した“17歳年下”の美女は何者？葬儀場はサムスンソウル病院に用意され、出棺は4日8時30分。マ・ドンソクは深い悲しみの中、妻のイェ・ジョンファらとともに葬儀場で弔問客を迎えているという。マ・ドンソクは2004年の映画『風の伝説』でデビュー。以降、『新感染 ファイナル・エクスプレス』『犯罪都市』シリーズなどの大ヒッ