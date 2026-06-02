ワタミ(東京都、渡邉美樹社長)の子会社である(有)ワタミファーム(萩野卓馬社長)は5月26日、千葉県香取市で香取市及び農事組合法人清里ファームと「水田農業の活性化に関する連携協定」を締結した。これにより、同社は自治体･企業･地元農業法人が連携した新たな農業モデルとして、米づくりに本格参入する。現在、香取市は千葉県内で最も米の生産が盛んな地域だが、農業者の高齢化や担い手不足といった課題に直面している。このよう