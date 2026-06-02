牛丼チェーンのすき家は、6月9日(火)9時から「おんたまビビンバ牛丼」を販売する。秘伝のタレで煮た牛肉と、キムチ、大根と人参のナムル、ほうれん草の3種の具材をあいもりにし、コチュジャンだれとおんたまを合わせた商品。価格は並盛790円(税込)。販売終了時期は未定、全国1,967店舗で販売予定(6月2日時点)。〈シャキシャキ食感の野菜と牛肉を楽しめるビビンバ風牛丼〉「おんたまビビンバ牛丼」は、旨辛なキムチとゴマ油の風味が