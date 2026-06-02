ボーイズグループOMEGA Xのジョンフンが、グループを脱退する。6月1日、所属事務所IPQは公式コメントを通じて「2026年6月1日をもって、ジョンフンはOMEGA Xのメンバーとしての公式活動を終了する」と発表した。【写真】「常習的なセクハラ、精神科にも…」OMEGA Xが涙の訴えさらに「ジョンフンは長期間にわたる活動の中で積み重なった健康上の問題や今後の進路について深く悩み続けてきた」と説明。「当社とメンバーはジョンフンが