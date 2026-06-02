紫外線をたっぷり浴びた時は、アフターケアが何より重要に。どんな成分が有効なのか、薬剤師であり成分マニアのたかひろさんと、美容オタクの私立恵比寿中学・安本彩花さんが対談。対談した人たちたかひろ薬剤師。薬剤師として大学病院の救命科に7年勤めるも、自身の肌悩みから美容に目覚めSNS発信を開始。現在はスキンケア外来で活躍。開発を手掛けるスキンケアブランド『プルース』にも注目が。安本彩花やすもと・あやか私立恵