【コトブキヤオンラインショップ：「フレームアームズ・ガール 改造パーツセット マガツキ・ドゥルガー用 -楽/極-スクみず 白/黒」抽選販売】 抽選期間：6月1日12時～6月10日23時59分 当選発表：6月11日夕方以降 出荷予定：6月29日予定 価格：各7,700円 コトブキヤの公式通販サイト「コトブキヤオンラインショップ