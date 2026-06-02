【1/18LB-WORKS 40 Full Carbon】 発売中 価格:53,000円 ※オンラインショップ限定 イグニッションモデルは自社のオンラインサイトで、ミニカー「1/18LB-WORKS 40 Full Carbon」を発売している。価格は53,000円。 本商品はリバティウォークのデモカー「LB-WORKS 40」を1/18スケール レジンモデル素材でモデル化したもの。ドライカ&#