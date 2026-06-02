台風6号は2日、昼すぎから夜遅くにかけて九州北部地方に最も接近する見込みです。 台風の接近を受け、北九州市でも雨や風が強まる時間がありました。台風6号は1時間におよそ25キロの速さで北北東に進んでいて、九州北部地方の一部では風速15メートル以上の強風域に入っているところがあります。2日昼すぎから夜遅くにかけて九州北部地方に最も接近する見込みで、気象台は2日夕方から、土砂災害に厳重に警戒するよう呼び