今年3月のWBCに出場した侍ジャパンメンバーの多くが“後遺症”に悩まされている。【もっと読む】WBC惨敗は必然だった！井端監督の傲慢姿勢が招いたブルペン崩壊今季からメジャー移籍し、20本塁打、41打点でリーグ2冠を走っていた村上宗隆（ホワイトソックス）が日本時間5月31日、試合中に右ハムストリングスを肉離れ。全治4〜6週間と診断されたが、故障者は1人や2人じゃない。投手は宮城大弥（オリックス）が左肘内側側副靱