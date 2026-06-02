インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社は、全国の働く20 代〜50代女性500名を対象に「働く女性の2026年夏のボーナスに関する調査」を実施した。今回は、2026年夏にボーナスをもらう予定がある女性のみを対象に調査。まずはボーナスの使い道を聞いたところ、１位は「貯金・預金（55.8％）」で２位は「旅行・レジャー（46.6％）」。また、最も優先する使い道について、同居している子どもがい