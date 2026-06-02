「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が1日、自身のXを更新し、すっぴん姿のオフショットを投稿した。【写真】顔色悪い？すっぴん姿の麻倉瑞季定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「すっぴんなので顔の色全くないですすみません」と愛犬と2ショット、肌すべすべな、すっぴん姿を見ることができる。これにファンは「肌艶が良くて好感」「すっぴんでもお綺麗です」な