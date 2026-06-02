セブン-イレブン・ジャパンは、全国で好評開催中の「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」において、第2弾を8日より順次開催する。【写真】サクサク×もちもちで楽しい「カムジャチーズボール」第2弾では、二度焼きのクリスピー生地の「クロッチ」が、和×韓の融合が新しい『きなこ黒蜜』味と、濃厚なチョコが絡む『チョコ』味の2種類で登場。ほかにも、「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」など、食感や満足感にこだわっ