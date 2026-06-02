ソロシンガーの松浦亜弥が、自身のデビュー25周年の節目に、同じく誕生25周年を迎えた春日井製菓のノンシュガーのど飴「キシリクリスタル」の新WEB CMに出演。2日より配信される。新CMでは、松浦さんがレコーディングスタジオで爽やかな歌声を披露するほか、夏ならではの新しい楽しみ方を提案している。 新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇（15秒）の舞台は、静かで落ち着いた空気が流れるレコーディングログインして続きを読むThe