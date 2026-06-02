T−BOLANのベーシスト上野博文（61）が、2日までにXを更新。メンバーへの愛をつづった。5月23日に61歳の誕生日を迎え、「最高の友達!!感謝しかありません。ありがとう！」と記すと、バースデーケーキなどを前に森友嵐士（60）、五味孝氏（60）との3ショット写真を投稿した。上野は15年、くも膜下出血で倒れるも、懸命のリハビリでステージに復帰。現在開催中の47都道府県を巡る“ラストライブツアー”開幕の約2カ月前には、ステ