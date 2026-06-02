5月29日より映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』が劇場公開中。本作は韓国映画『犯罪都市』シリーズをユニバース化し、日本オリジナルの物語で描いた日韓合作の作品です。その『犯罪都市』シリーズは累計動員が4000万人を超え、日本でも熱狂的なファンがいます。さらに、ハリウッド大作でも活躍する主演俳優マ・ドンソクの魅力もとても大きいため、日本でシリーズを作るとなると「縮小再生産にならないか？」「マ・ドンソク抜きの犯罪都