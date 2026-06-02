ヨーロッパでは「6月に結婚する花嫁は幸せになれる（ジューンブライド）」という言い伝えがありますが、結婚を意識しているカップルの結婚指輪・婚約指輪の予算はいくらぐらいなのでしょうか。株式会社WonderSpace（東京都港区）と株式会社ハウツー（東京都港区）が共同運営している結婚情報メディア『HOW TO MARRY（ハウツーマリー）』が実施した調査によると、「20万〜30万円未満」が最多となり、平均予算は「約29.7万円」となり