5月31日をもって活動を終了した嵐の松本潤さんは6月2日、自身のInstagramを更新。ラストライブのオフショットを公開し、ファンからは感謝の声が寄せられています。【写真】嵐ラストライブのオフショット「嵐は私たちの青春そのものです」松本さんは「本当に楽しかった。ありがとう」とつづり、4枚の写真を投稿。いずれも5月31日、東京ドームで開催されたライブのオフショットです。特に1枚目は、嵐のメンバーと思われる5人で乾杯す