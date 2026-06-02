「いつも毛づくろいされてるから『やっぱ毛並みよくなるの？』って聞いたら旦那が『うん』って言った」【動画】念入りにペロペロ、パパの毛づくろい（実際の様子、無心です）そんなコメントが添えられた動画がXで話題です。映っているのは、元保護猫の「日咲（ひなた）」ちゃん（1歳・女の子）。スマホを見ているとパパの隣に座り込んだ日咲ちゃんは、ペロペロと腕を舐めています。目を細め、時折、舐める場所を変えながら、せっせ