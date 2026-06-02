ETFとは株のように売買できる投資信託ETFは「Exchange Traded Fund」の略で、日本語では「上場投資信託」と呼ばれています。名前の通り投資信託の一種ですが、通常の投資信託と異なり、東京証券取引所などの市場に上場していることが大きな特徴です。例えば、日経平均株価やTOPIX（東証株価指数）、米国のS&P500指数などに連動するETFがあります。ETFを1本購入するだけで、その指数を構成する多くの企業へまとめて投資している