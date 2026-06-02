鉄ちゃんも注目のドライブイン!?高度経済成長期のマイカーブームとともに激増したドライブインは、現在ではその役割を「道の駅」やサービスエリアに譲り、全国で200店舗程度にまで減少していると言われています。その一方、現存するドライブインは、素朴ながらも温かみのある料理や独自のサービスによって、多くのファンから根強く支持されているのです。【画像】絶品すぎる！ これが名物「きのこそば」＆「山女魚の塩焼き」で