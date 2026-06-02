待望の「小さなランクル」ついに登場！トヨタは2026年5月14日、「ランドクルーザー」の新シリーズ「ランドクルーザーFJ」を発売しました。新型ランドクルーザーFJは、「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから生まれた新シリーズです。【画像】これがトヨタ「新型ランドクルーザーFJ」です！ 画像で見る（30枚以上）どこへでも行ける「自由（Freedom）」と、多様な「楽しみ方（Joy