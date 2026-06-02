○ツインズ9−6ホワイトソックス●＜現地時間6月1日ターゲット・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが敵地での同地区3連戦を黒星発進。西田陸浮外野手（25）は「9番・右翼」でフル出場し、3試合連続安打を記録した。西田は4点を追う5回表の第2打席、昨季13勝の右腕ライアンに二塁手前方へのゴロに打ち取られるも、全力疾走で内野安打をマーク。一死の後、1番ミゲル・バルガスが14号2ラン、2番アンドリュー・ベニ