原辰徳氏や江川卓氏らレジェンド集結…2日から観戦者募集開始サントリーホールディングスは2日、「サントリー ドリームマッチ 2026」を7月27日に東京ドームで開催すると発表した。開催に先立ち、当日の観戦者を同日から募集開始するという。記念すべき第30回大会を彩る始球式には、女優の上戸彩さんが登板することが決まった。同イベントは1995年から“夢や感動を伝えたい”という思いで開催されており、今年で30回目を迎える