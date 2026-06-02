声優の山寺宏一（64）が2日までにXを更新。活動終了したアイドルグループ嵐をめぐる思い出を振り返った。山寺は「過去の自慢話です」と切り出し、「2012年『嵐にしやがれ』にアニキゲストとして出演しました」と、日本テレビ系で放送されていた嵐の冠番組へ出演したことについて「『自分なんかで大丈夫かなぁと』緊張しつつ楽しく収録」と振り返った。「隠しゲストだったので、楽屋はスタジオから離れた通路の奥にあったんだけど、