テレビ朝日では、きょう2日午後7時から『プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎 合体SP』を放送する（※一部地域を除く）。『プラチナファミリー』では、茨城県龍ケ崎市にある武家屋敷のような大豪邸を紹介する。【写真】広すぎる！伝統を守る約3000坪の大豪邸高さ4〜5ｍほどの石垣のような長い塀が敷地を取り囲み、玄関を探すだけで5分以上もかかる広大な敷地。只者ではない雰囲気が漂う72歳の家主・椎名市衛さんは、200年以