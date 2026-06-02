水の中に頭をつっこみ、お尻が回っているカモが、SNSで話題となっている。 【映像】逆さまでお尻が回っている様子（実際の映像）勢いよく水の中に頭をつっこみ、逆さまになっているのはカモの仲間「アカツクシガモ」の女の子。実は、池の底のご飯を探している真っ最中なんだとか。投稿には「一生懸命だから回ってしまう カモのお尻をご堪能ください」とのことで、これを見た人はカモだけに「かわい