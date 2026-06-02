タレントのアンミカ（54）が2日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。コンビニ「ファミリーマート」にセブン銀行ATMが導入されたニュースについてコメントした。ファミリーマートに導入されたのはセブン銀行のATM。色はセブン−イレブンで使われている赤ではなくファミリーマートのイメージカラーの緑。ライバルブランドのATMの導入に踏み切ったのは、客の利便性向上をすみやかに進めるためと報じた。これまで