気象庁は四国で梅雨入りしたとみられると発表しました。【映像】梅雨入りした高知市の様子きょう2日の四国は梅雨前線の影響で朝から雨となっています。この先もくもりや雨の日が多くなると予想されるため、気象庁は午前11時に四国の梅雨入りを発表しました。平年より3日早く、去年より16日遅い梅雨入りとなります。また、高知県と徳島県には今後、接近する見込みの台風6号の影響で、きょう2日夜からあす3日未明にかけて線