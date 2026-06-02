人気アイドルグループ「嵐」のラストライブの会場に侵入したとして、男3人が警視庁に逮捕されました。捜査関係者によりますと、70代の男と20代の男2人は先月31日、「嵐」のラストライブが行われた東京ドームに、それぞれ侵入した疑いが持たれています。70代の男はヘルメットをかぶり作業員を装い、20代の男1人は東京ドームでかつてアルバイトしていた際の職員証を使用、もう1人は自作のIDカードを所持していたということです。3人