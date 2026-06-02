記者会見する松本デジタル相＝2日午前、デジタル庁松本尚デジタル相は2日の記者会見で、生成人工知能（AI）を活用した国会答弁の作成に関し、AIに全面的に依存することはないとの認識を示した。AIで答弁案を作成後「職員が事実関係を細かくチェックし、加筆修正している」と説明した。国会答弁へのAI活用は、国家公務員の負担軽減が目的。松本氏は「効率が良くなっている」と評価し「AIが作ったものをそのままアウトプットする