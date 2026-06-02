英政府から入国許可を取り消されたという親パレスチナの米配信者ハサン・パイカー氏/Dia Dipasupil/FilmMagic/Getty Images（CNN）SNSでニュース番組などを配信している親パレスチナの米国人ハサン・パイカー氏（34）とおじのチェンク・ユガー氏が、英国の入国許可を取り消された。この措置をめぐって言論の自由を擁護する立場からは批判が噴出している。2人は今週ロンドンで開かれる大規模イベント「サウス・バイ・サウスウェスト