台風6号はまもなく九州南部を直撃する見込みで、宮崎と鹿児島の一部に警戒レベル3の大雨警報が発表されています。また、沖縄ではこれまでに16人のけが人が確認されています。今後は、九州南部と四国で線状降水帯が発生する恐れがあり警戒が必要です。では、鹿児島県志布志市から中継です。鹿児島県の大隅半島にある志布志市の市街地から中継でお伝えします。現在横殴りの雨が降っていて、木々も大きく揺れるほど風も吹いています。