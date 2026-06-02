ロックバンドGLAYのボーカルTERU（54）が2日、自身のXを更新。地元北海道・函館で計画されている風力発電建設に反対する署名をしたことを明らかにした。投稿では、今後のバンドについてもを意味深に触れた。TERUは「大泉市長の、寅沢風力発電の開発は問題が多すぎると言う発言が、背中を押してくれた結果、大勢の方が署名に参加してくれました」と投稿。民間事業者による計画に対して大泉潤市長が疑問を呈したことを伝え、市民団体