◇MLB ダイヤモンドバックス-ドジャース(日本時間2日、チェイス・フィールド)ドジャースが3回に大谷翔平選手が2塁打を放ちチャンスメイクをすると、その後3塁へ進み、内野ゴロの間に先制のホームを踏みました。ドジャースは同地区のライバルであるダイヤモンドバックスとの4連戦初戦に臨み、大谷選手が3回に先頭で第2打席を迎えます。するとカウント2-1から4球目のカットボールをとらえ、左中間を深々とやぶる2塁打を放ちチャンス