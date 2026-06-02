英人気歌手デュア・リパ（30）が、5月31日に英ロンドンで映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズなどで知られる俳優カラム・ターナー（36）と婚姻届を提出し、電撃結婚したことが明らかになった。2人は2024年1月にカフェで偶然出会い、交際をスタート。昨年12月に婚約を発表していた。複数のメディアによると、白いスカートスーツにつば広の帽子とグローブを合わせたリパは、ネイビーのスーツをまとったターナーと市役所オ