日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）の２時間ＳＰ（午後９時）が１日に放送され、自由民主党の野田聖子、立憲民主党の辻元清美と蓮舫、国民民主党の伊藤孝恵の政党の垣根を越えた女性国会議員が出演した。お互いを「聖子ちゃん」「蓮ちゃん」「辻もっちゃん」「聖子姉さん」「孝恵」などと呼び合う仲の良い４人だという。司会の上田晋也から「野田さんと辻元さんは