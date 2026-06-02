メーガン妃は先月、人生における特別な記念日をインスタグラムで祝う際に、ある女性歌手の曲を使用したことで、その歌手は「涙を流して感動した」という。英紙エクスプレスが１日、報じた。メーガン妃は５月１９日に２０１８年にヘンリー王子と結婚してから８周年を迎えたことを記念して、インスタグラムに多くの写真を投稿した。メーガン妃は、結婚式や披露宴の写真を含むこれまで未公開だった２４枚の写真を公開した。その