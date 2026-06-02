元乃木坂４６の女優・山下美月が、１０日のプロ野球・西武―広島戦（ベルーナＤ）でセレモニアルピッチを行うことが２日、発表された。主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」（東京・サンシャイン劇場で７月に上演）のプロモーションの一環。劇中で山下が演じる成瀬あかりが、ライオンズのユニホームを着て閉店を控える西武大津店に毎日通う−という場面があるところから、白羽の矢が立った。１０日は、劇中同様にライオンズのユ