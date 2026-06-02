電車が動くしくみとは？電車は効率のよさだけでなく安全性も担保されている！ 電気が動力となり車輪が回転 日本の鉄道車両で、最も普及しているのは電気を動力とする電車です。かつてはディーゼルエンジンで動くディーゼルカーや、石炭を燃やしたときの熱で水蒸気を発生させて動力とする蒸気機関車が主流でした。電車の利点は、ディーゼルカーや蒸気機関車と異なり燃料を補給する必要がないとい