岐阜県大垣市で5月30日、駐車場に横たわっていた男性を車でひいてそのまま逃げたとして、トルコ国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは愛知県一宮市の解体業、チョラクオウル・セゼル・ジェンキ容疑者(32)です。警察によりますと、5月30日午後11時45分ごろ、大垣市高屋町のコインパーキングに横たわっていた大垣市の会社員の男性(44)を乗用車でひいて、骨折などの重傷を負わせ、そのまま逃げた疑いが持たれています