「入学式をふたりとも終えて新しい生活のスタートです」──この春、2人の息子がそれぞれ高校と中学に進学した歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）。【写真を見る】大みそかに老舗蕎麦屋で過ごした前田愛と七之助、梨園の妻ぶりが伝わる一筆箋の美しすぎる文字5月24日には、誕生日を迎えた次男で歌舞伎俳優・中村長三郎（13）とのツーショットをInstagramに公開し、「愛ちゃんママの包み込むような優しい笑顔